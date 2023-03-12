В Саратове мужчина разбился насмерть, сорвавшись с проводов электропередачи

В Саратове 31-летний мужчина пытался сбежать от спасателей, перебираясь с крыши на крышу по проводам электропередачи. В результате он сорвался и погиб.

В Саратове 31-летний мужчина пытался сбежать от спасателей, перебираясь с крыши на крышу по проводам электропередачи. В результате он сорвался и погиб. Видео в воскресенье, 12 марта, опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что очевидцы заметили странного мужчину на крыше дома и вызвали спасателей. Люди призывали его спуститься, но мужчина решил убежать по проводам. Он смог проползти небольшой промежуток, но сорвался и упал вниз.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.