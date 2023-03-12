В Рязанской области подтопило три низководных моста

В Александро-Невском районе в результате подъема воды в реке Хупта подтопило мост вблизи Норовки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вечером в воскресенье, 12 марта, в Рязанской области подтопило три низководных моста. В Александро-Невском районе в результате подъема воды в реке Хупта подтопило мост вблизи Норовки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеется объездной путь.

В Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи Шелемишево. Уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездной путь по маршруту Шелемишево — перекресток 295 км автодороги М6 — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково (18 км, в том числе 4 км грунтовая дорога).

В Ряжском районе в результате подъема воды в реке Хупте произошло подтопление низководного моста в городе Ряжске. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездной путь по маршруту в Ряжске по улице Горького, Энгельса, Мичуринской, Свободы, Рабочих.

Напомним, всего в Рязанской области в понедельник, 13 марта, прогнозируются подтопление 11 низководных мостов.