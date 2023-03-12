В Рязанской области объявили метеопредупреждение о дожде и мокром снеге
МЧС выпустило метеопредупреждение о дожде и мокром снеге, оно опубликовано на сайте регионального ведомства.
МЧС выпустило метеопредупреждение о дожде и мокром снеге, оно опубликовано на
До конца суток 12 марта и ночью 13 марта на территории Рязанской области сохранится усиление ветра южной четверти порывами 16-21 метра в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, ухудшение видимости в осадках до 1000 метров, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.