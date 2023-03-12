В Рязанской области 13 марта прогнозируют дождь и мокрый снег

В Рязанской области в понедельник, 13 марта, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.