В Рязанской области 13 марта прогнозируют дождь и мокрый снег
В Рязанской области в понедельник, 13 марта, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 13 марта, температура воздуха ночью составит —7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег, снег, местами налипание мокрого снега, гололед.
Днем преимущественно без осадков. Гололедица.
Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 16-21 метров в секунду.