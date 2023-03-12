В Рязани расчистили ливневки на более чем десяти улицах
В Рязани продолжаются работы по расчистке ливневок. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.
В Рязани продолжаются работы по расчистке ливневок. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.
Накануне прошли работы по очистке колодцев от снега, а также подготовке ливневок к приему талой воды по улицам: Куйбышевское шоссе, Московское шоссе, Халтурина, Новоселов, Касимовское шоссе, Зубковой, Рязанская, Голенчинское шоссе, Славянский проспект, ул. Ленина, Семинарская и другим.
Работы дежурных бригад продолжаются.