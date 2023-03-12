В Недостоеве вытащили застрявший грузовик с водителем из Турции

Застрявшую в рязанском Недостоеве фуру с турецкими номерами вытащили. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

Застрявшую в рязанском Недостоеве фуру с турецкими номерами вытащили. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии. Ранее сообщалось, что на место выезжали городские спасатели и специалисты дирекции благоустройства для оценки ситуации.

Фото опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«Бедный турок все же выехал, с помощью двойной тяжелой артиллерии, с 8 часов утра и до 14 провозился, бедолага», — написал автор снимка.

Напомним, в воскресенье, 12 марта, фура из Турции застряла на улице Сельских Строителей. Накануне сообщалось, что в Пронске дорогу заблокировали две груженые фуры с турецкими номерами. Их вызволяли главы местных администраций и трактористы.