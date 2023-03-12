В московской школе росгвардейцы задержали мужчину с пистолетом

В Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пришел с травматическим пистолетом в школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пришел с травматическим пистолетом в школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Видео опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, в одной из школ на улице Пестеля на северо-востоке столицы. Мужчина пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом. Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения.

Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание прошел неизвестный, вел себя вызывающе и достал предположительно пистолет. Также у него была металлическая труба. Потом мужчина скрылся.

По приметам росгвардейцы нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний москвич, его передали полиции.