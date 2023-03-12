В двух районах Рязани произошло массовое отключение электричества
В Дашково-Песочне и в Кальном в воскресенье, 12 марта, произошло аварийное отключение электроэнергии. Света нет на девяти улицах, сообщили в РГРЭС.
В Дашково-Песочне и в Кальном в воскресенье, 12 марта, произошло аварийное отключение электроэнергии. Света нет на девяти улицах, сообщили в РГРЭС.
Электроэнергия отключена на улицах: Тимуровцев, Новоселов, Кальная, Быстрецкая, Касимовское шоссе, Боголюбова, Белинского, Кальновский и Касимовский тупики.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Свет в домах жителей появится в течение трех часов.