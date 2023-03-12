В ДТП с грузовиком в Рязанском районе погибли два человека

В аварии, которая произошла в воскресенье, 12 марта, в Рязанском районе, погибли двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии, которая произошла в воскресенье, 12 марта, в Рязанском районе, погибли двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 17:15 на 547-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ 2111 и грузовик Scania.

В результате происшествия водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.