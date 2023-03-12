В Дашково-Песочне нашли тело 19-летнего молодого человека

В Рязани обнаружили тело 19-летнего молодого человека. Трагедия произошла в субботу, 11 марта, на улице Новоселов. Проводится доследственная проверка.

В Рязани обнаружили тело 19-летнего молодого человека. Трагедия произошла в субботу, 11 марта, на улице Новоселов.

По предварительным данным, молодой человек погиб после падения из окна.

Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти 19-летнего рязанца, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР. Выясняются обстоятельства случившегося.