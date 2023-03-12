Турецкая фура застряла в рязанском Недостоеве

Турецкая фура застряла на улице Сельских Строителей в Рязани в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Турецкая фура застряла на улице Сельских Строителей в Рязани в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Водитель из Турции, на русском не понимает, нужен трактор, если кто сможет, помогите! Фура стоит у школы искусств», — сообщается в посте.

Напомним, накануне сообщалось, что в Пронске дорогу заблокировали две груженые фуры с турецкими номерами. Их вызволяли главы местных администраций и трактористы.