Сына депутата и игрока ХК «Сочи» заподозрили в убийстве в подмосковном кафе

Нападающего ХК «Сочи» Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве. По предварительной информации, он зарезал 23-летнего молодого человека в Подольске, сообщает РЕН ТВ.

Нападающего ХК «Сочи» Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве. По предварительной информации, он зарезал 23-летнего молодого человека в Подольске, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, компания с участием сына депутата Госдумы от КПРФ, хоккеиста Артема Иванюженкова, пришла в кафе и расположилась за одним столиком. За соседним сидел незнакомый молодой человек со своими друзьями. Обе компании объединились и стали выпивать. К утру возникла ссора. По словам некоторых свидетелей, именно Артем нанес собутыльнику ножевое ранение, а затем скрылся.

Молодой человек скончался на месте происшествия. Всех находившихся в кафе участников конфликта доставили в отдел полиции, их допрашивают.

В пресс-службе хоккейного клуба «Сочи» сообщили, что в последний раз видели Артема Иванюженкова 26 февраля. Как рассказал «Спорт-экспрессу» сотрудник пресс-службы Владимир Самохин, после вылета команды из плей-оф игрокам дали выходные. Так Иванюженков оказался в Московской области.

РЕН ТВ опубликовал кадры первых минут после убийства в кафе. На них видно, как оттуда выносят раненого мужчину, сажают в машину и увозят. Убитым оказался уроженец Пензенской области.