Рязанцы заметили в небе вспышки из-за замыкания в проводах

Жители Рязани заметили в небе яркие вспышки. Их наблюдали в ночь на воскресенье, 12 марта, в Московском районе. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.