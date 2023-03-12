Рязанцы заметили в небе вспышки из-за замыкания в проводах
Жители Рязани заметили в небе яркие вспышки. Их наблюдали в ночь на воскресенье, 12 марта, в Московском районе. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Жители Рязани заметили в небе яркие вспышки. Их наблюдали в ночь на воскресенье, 12 марта, в Московском районе. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Предположительно, произошло замыкание в троллейбусных проводах, отчего они заискрились.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ведомству информация об этом не поступала.