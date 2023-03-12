Рязанцы сняли еще одну вспышку в небе
Жители Рязани заметили еще одну вспышку в небе. Видео прислали в воскресенье, 12 марта, в редакцию РЗН. инфо.
Жители Рязани заметили еще одну вспышку в небе. Видео прислали в воскресенье, 12 марта, в редакцию РЗН. инфо.
По словам автора видео, вспышки наблюдали в районе улицы Чкалова и вокзала «Рязань 2».
Другой подписчик сообщил, что рядом с остановкой «Вокзальная» в 19:20 произошло короткое замыкание троллейбусных проводов.
Напомним, в ночь на воскресенье жители Рязани в Московском районе заметили в небе яркие вспышки. Предположительно, произошло замыкание в троллейбусных проводах, отчего они заискрились.