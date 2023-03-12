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Рязанцы сняли еще одну вспышку в небе
Жители Рязани заметили еще одну вспышку в небе. Видео прислали в воскресенье, 12 марта, в редакцию РЗН. инфо.

Жители Рязани заметили еще одну вспышку в небе. Видео прислали в воскресенье, 12 марта, в редакцию РЗН. инфо.

По словам автора видео, вспышки наблюдали в районе улицы Чкалова и вокзала «Рязань 2».

Другой подписчик сообщил, что рядом с остановкой «Вокзальная» в 19:20 произошло короткое замыкание троллейбусных проводов.

Напомним, в ночь на воскресенье жители Рязани в Московском районе заметили в небе яркие вспышки. Предположительно, произошло замыкание в троллейбусных проводах, отчего они заискрились.