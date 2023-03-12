Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В России с 1 апреля ежегодно проводится индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента. Об этом рассказала агентству
По ее словам, для этого из федерального бюджета выделят 15,57 миллиарда рублей.
На осень 2022 года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона человек — граждане, которые по каким-либо причинам не заработали на страховую пенсию по старости. Также ее платят инвалидам, детям, потерявшим кормильца, или тем, у кого родители неизвестны.
На региональных уровнях для тех, кто получает социальную пенсию, есть доплаты до прожиточного минимума региона, добавила экономист.
В прошлом году социальные пенсии были проиндексированы планово с апреля — на 8,6 процента и внепланово — с 1 июня на 10 процентов.