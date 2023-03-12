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Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
В России с 1 апреля ежегодно проводится индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В России с 1 апреля ежегодно проводится индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, для этого из федерального бюджета выделят 15,57 миллиарда рублей.

На осень 2022 года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона человек — граждане, которые по каким-либо причинам не заработали на страховую пенсию по старости. Также ее платят инвалидам, детям, потерявшим кормильца, или тем, у кого родители неизвестны.

На региональных уровнях для тех, кто получает социальную пенсию, есть доплаты до прожиточного минимума региона, добавила экономист.

В прошлом году социальные пенсии были проиндексированы планово с апреля — на 8,6 процента и внепланово — с 1 июня на 10 процентов.