На трассе Рязань — Михайлов произошло смертельное ДТП

На трассе Рязань — Михайлов в воскресенье, 12 марта, произошло смертельное ДТП. Фура смяла легковой автомобиль. Видео с места аварии прислал в редакцию «Новой газеты» очевидец.

На трассе Рязань — Михайлов в воскресенье, 12 марта, произошло смертельное ДТП. Фура смяла легковой автомобиль. Видео с места аварии прислал в редакцию « Новой газеты » очевидец.

По его словам, авария случилась около 17:15 между Волдыревкой и поворотом на Безлычное, напротив заправки.

«Дорога нормальная, разве что мокрая. Ощущение, будто фура догнала легковушку. Там как раз поворот на АЗС. Или на легковушке сбросил скорость, а ехавший сзади въехал в него на полной», — рассказал очевидец.

Выясняется официальная информация.