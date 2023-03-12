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МЧС спрогнозировало подтопление 11 низководных мостов в Рязанской области
В Рязанской области в понедельник, 13 марта, прогнозируются подтопление 11 низководных мостов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 13 марта, прогнозируются подтопление 11 низководных мостов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается, что будут подтоплены: низководный мост через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и Ширино Сапожковского района, низководный мост через реку Пара, у Красной Яблоньки, низководный мост через реку Пара, у населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района, низководный мост через реку Ранова, у Шелемишево Скопинского района, низководный мост через реку Хупту у Норовки, Александро-Невского района, низководный мост через Пару, соединяющий села Береговое и Летники Путятинского района, низководный мост через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского района, низководный мост через Хупту у Ряжска, низководный мост через реку Проня, у Быково Кораблинского района, низководный мост через Проню у Шилово Кораблинского района, низководный мост через Ранову, у Кипчаково Кораблинского района.

На 12 марта гидрологическая обстановка в норме. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, низководные мосты в регионе не подтоплены.