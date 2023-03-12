Из-за аварии на контактной сети эвакуаторы увозят троллейбусы на Московском шоссе

Из-за вспышки и обрыва контактной сети на Московском шоссе в Рязани троллейбусы массово встали. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Из-за вспышки и обрыва контактной сети на Московском шоссе в Рязани троллейбусы массово встали. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«20:00. Троллейбусы на Московском стоят в обе стороны, их увозят эвакуаторы», — говорится в посте.

Очевидец прислал в редакцию РЗН. инфо видео момента короткого замыкания. По его словам, кадры сняты рядом с остановкой «Вокзальная» в 19:20.