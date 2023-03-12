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Иванюженков опроверг причастность к убийству в своем видеообращении
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к убийству молодого человека в кафе в Подмосковье.

Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к убийству молодого человека в кафе в Подмосковье. Спортсмен утверждает, что находится на сборах.

«По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется», — сказал Иванюженков.

Также СК опроверг информацию о задержании хоккеиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий. По ее словам, участником конфликта спортсмен не является и распространяемая информация не соответствует действительности. Среди участников инцидента хоккеистов нет, добавила Врадий, подтвердив, что Иванюженков сейчас находится на сборах.

Возбуждено уголовное дело. С участниками проводят следственные действия. Устанавливается подозреваемый в убийстве.

Напомним, ранее стало известно, что в ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого молодой человек получил ножевое ранение и скончался в больнице.

Иванюженков играет за ХК «Сочи» Континентальной хоккейной лиги. Он является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, экс-министра спорта РФ.