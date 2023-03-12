Asia Times: США поддержат Киев в наступлении на Крым

Киев решится на силовой захват Крыма лишь при поддержке США. Об этом в Asia Times заявил обозреватель Стивен Брайен.

Киев решится на силовой захват Крыма лишь при поддержке США. Об этом в Asia Times заявил обозреватель Стивен Брайен.

По его словам, весеннее контрнаступление ВСУ спланировано в Пентагоне, а Киев планирует «захватить полуостров» в ближайшее время. При этом Вашингтон активно поставляет необходимое для этой операции оружие.

В публикации сообщается, что Америка готова передать Украине даже истребители, на которые нанесут украинские опознавательные знаки, при этом управлять ими будут американцы или европейцы.

«НАТО готовится к переброске сил, как только начнется украинское наступление. Но в этом случае Европу ждет большая катастрофа», — подытожил обозреватель.