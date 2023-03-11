Жительницу Скопинского района оштрафовали за жестокое обращение с дочерью

Скопинская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении уроженки Кишинева Республики Молдова за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение.

Скопинская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении уроженки Кишинева Республики Молдова за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение. Об этом сообщает Скопинская межрайонная прокуратура.

Установлено, что с 6 июня 2019-го по 9 сентября 2021 года жительница Скопинского района 1980 года рождения, не справляясь с обязанностями по воспитанию двух несовершеннолетних детей, стала проявлять пренебрежение и агрессию по отношению к дочери. В последующем женщина причинила ребенку физическую боль и психические страдания.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, гособвинением предложено назначить женщине наказание в виде штрафа. Приговором суда она признана виновной по статье 156 УК РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.