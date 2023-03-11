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Жители остались недовольны ямочным ремонтом в Рязани и Пронске
Жители Рязанской области остались недовольны тем, как прошел ямочный ремонт. Посты об этом появились в соцсетях.

Жители Рязанской области остались недовольны тем, как прошел ямочный ремонт. Посты об этом появились в соцсетях.

«Вот так Минтранс Рязанской области отчитался о заделке ям в Пронске 6 марта. Фото сделала 8 марта. Павел Малков, Артем Бранов, вы тоже считаете, что работа по ямочному ремонту была или она качественная? Дорога на данном участке просто разваливается», — сообщил автор поста.

В Рязани также есть недовольные качеством ремонта.

«Вот качество заделки одной из улиц Рязани, где месяц назад ямы на дороге были заделаны литой асфальтобетонной смесью, а 8 месяцев назад был сделан „качественный ямочный ремонт“. Такое ощущение, что это не смесь, а коровьи лепешки. А если нет разницы, зачем платить больше?» — возмутился местный житель.