Зеленский поручил проработать возможность переименования России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Об этом сообщает украинское издание « Страна.ua » со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.

В феврале соответствующая петиция на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Ее внесли на сайт в конце ноября 2022 года.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки… Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — цитирует издание заявление Зеленского.