Зарезавшего женщину шатчанина приговорили к 11 годам колонии

Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шацкого района, его признали виновным в угрозе убийством, причинении легкого вреда здоровью и в убийстве. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шацкого района, его признали виновным в угрозе убийством, причинении легкого вреда здоровью и в убийстве. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В сентябре 2022 года мужчина распивал алкоголь с жительницей села Казачья Слобода в ее доме. Между ними произошел конфликт. Разозлившись на женщину, мужчина стал наносить ей удары ножом по лицу, шее, груди, животу, рукам и ногам. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте, рассказала пресс-секретарь Шацкого суда Мария Козлачкова.

Ранее, в июне, между этим же мужчиной и его приятелем, распивающим спиртное, произошел конфликт. Он взял со стола нож и замахнулся на друга с угрозой, ударив его по шее. Удар оказался не смертельным.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.