Возле здания рязанской мэрии водитель избил пенсионера при ребенке

На пересечении улиц Свободы и Радищева в субботу, 11 марта, водитель легковушки едва не сбил пенсионера, который переходил дорогу по «зебре» с внучкой. Видео опубликовано в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

На пересечении улиц Свободы и Радищева в субботу, 11 марта, водитель легковушки едва не сбил пенсионера, который переходил дорогу по «зебре» с внучкой. Видео опубликовано в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

«Водитель иномарки чуть не сбил деда с внучкой и затормозил прямо на зебре, колеса юзом шли — на видео видно, а потом избил старика при ребенке, рукав у куртки оторвал», — сообщается в посте.

Заявлений или сообщений по данному факту не поступало, вместе с тем сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.