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В WhatsApp появятся функции, оберегающие пользователей от мошенников
Новые функции в мессенджере WhatsApp помогут уберечь пользователей от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Новые функции в мессенджере WhatsApp помогут уберечь пользователей от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Ограничения голосовых звонков в новой версии мессенджера спасет многих пользователей от необдуманных действий. У пользователей в настройках появится возможность отключать звонки с неизвестных номеров, но при этом видеть их в списке вызовов. Звонящим с рекламой, спамерам и мошенникам теперь будет сложнее получить ответ от пользователей.

«Новая функция WhatsApp поможет повысить осознанность пользователей. У человека появится время для осознания произошедшего факта — звонили с незнакомого номера, это могут быть мошенники. Ведь зачастую кражи и обманы происходят, когда во время разговора люди поддаются давлению и действуют на импульсе и эмоциях. Так применяются методы социальной инженерии», — отметил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Еще одна новая тестируемая функция позволит проще распознавать сообщения от неизвестных контактов. Если в групповом чате появляется незнакомец и пишет вам сообщение, то мессенджер предупредит об этом в push-уведомлении. Таким образом, не нужно будет сохранять его контакт, а можно сначала разобраться.