Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
Пнд, 13
-1°
ЦБ USD 75.94 0.04 11/03
ЦБ EUR 80.4 0.26 11/03
Нал. USD 75.9 / 77.4 11/03 08:05
Нал. EUR 79.4 / 77.43 11/03 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
7 080
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
12 052
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
13 688
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
14 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Ряжском районе остановили пьяного водителя из другого региона
Утром в субботу, 11 марта, на 316-м километре автодороги Р22 «Каспий» Ряжского района экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio. Им управлял 37-летний житель Саратовской области с признаками алкогольного опьянения.

Утром в субботу, 11 марта, на 316-м километре автодороги Р22 «Каспий» Ряжского района экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio. Им управлял 37-летний житель Саратовской области с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину отстранили от управления машиной и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал наличие 0,627 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это более чем в 3 раза превышает допустимый уровень.

Водитель не согласился с результатом освидетельствования Госавтоинспекции. Тогда сотрудники предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от чего он отказался.

Мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.