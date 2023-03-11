В Ряжском районе остановили пьяного водителя из другого региона

Утром в субботу, 11 марта, на 316-м километре автодороги Р22 «Каспий» Ряжского района экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio. Им управлял 37-летний житель Саратовской области с признаками алкогольного опьянения.

Утром в субботу, 11 марта, на 316-м километре автодороги Р22 «Каспий» Ряжского района экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Rio. Им управлял 37-летний житель Саратовской области с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину отстранили от управления машиной и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал наличие 0,627 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это более чем в 3 раза превышает допустимый уровень.

Водитель не согласился с результатом освидетельствования Госавтоинспекции. Тогда сотрудники предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от чего он отказался.

Мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.