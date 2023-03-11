В Рязанской области 12 марта ожидается мокрый снег и дождь

В Рязанской области в воскресенье, 12 марта, ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах — сильные, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Рязанской области в воскресенье, 12 марта, ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах — сильные, местами налипание мокрого снега, гололед. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области составит -3, +2 градуса, днем +4, +9 градусов.