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В Рязани начала работу новая ярмарка выходного дня
В Рязани открылась еще одна ярмарка выходного дня. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Рязанская область» в «ВКонтакте».

В Рязани открылась еще одна ярмарка выходного дня. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Рязанская область» в «ВКонтакте».

Торговая площадка, где можно приобрести фермерские продукты, находится рядом с «Барсом на Есенина» и на первом этаже торгового комплекса по адресу улица Есенина, 13 Г.

Ярмарка будет работать по субботам с 8:00 до 14:00 в течение марта и апреля. Местные фермеры и предприятия предложат горожанам мясо, колбасы, овощи, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед.

Также будут работать ярмарки выходного дня на территории УРТ, возле ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».