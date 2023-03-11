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В Пронске застряли большегрузы с турецкими номерами
В субботу, 11 марта, в Пронске дорогу заблокировали две груженые фуры с турецкими номерами. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 11 марта, в Пронске дорогу заблокировали две груженые фуры с турецкими номерами. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Из-за ремонта моста водители грузовиков сейчас используют объездные пути. Фуры ехали ночью через Старожилово. Навигатор построил неправильный маршрут через Пронск, потому что дорога на Скородню не имеет выхода на рязанскую трассу.

Фуры спустились вниз, но подняться самостоятельно на бугор не смогли, так как дорога обледенела. В итоге водители не смогли проехать вперед или сдать назад. При этом осложнило ситуацию то, что водители не говорили на русском языке.

Утром проблему помогали решать глава администрации Пронска Виктор Радько и глава администрации района Александр Шаститко. На выручку приехал «Кировец» из ДРСУ. Пронские трактористы помогали подцепить фуру и вытянуть ее на бугор, также на участке раскидали кучи песка. Вскоре большегрузы удалось вытянуть, днем их проводили до областной трассы и указали направление на Рязань.