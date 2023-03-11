В Подольске 15-летней школьнице перерезал горло ее бывший парень

В подмосковном Подольске 18-летнего молодого человека подозревают в расправе над своей бывшей девушкой. Убитой 15 лет, сообщает РЕН ТВ.

В подмосковном Подольске 18-летнего молодого человека подозревают в расправе над своей бывшей девушкой. Убитой 15 лет, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в пятницу, 10 марта. Школьница умерла по дороге в больницу в результате ножевого ранения в шею.

Известно, что девушку обнаружила соседка у нее дома. Она лежала на кухне в крови. На место вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось.

«Подозревают, что убил ее бывший парень, ему уже 18 лет. Где он находится сейчас, пока неизвестно, его поисками занимаются», — рассказал изданию источник.

По данным Shot, убийца задержан. Известно, что ранее парень не был судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело.