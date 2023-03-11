В Подмосковье произошел пожар на заводе по производству пластика

Ночью в субботу, 11 марта, загорелся цех по производству пластика в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье. В 6 утра открытое горение ликвидировали.

Ночью в субботу, 11 марта, загорелся цех по производству пластика в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье. В 6 утра открытое горение ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Предварительно, пожар охватил 5000 кв. м, обрушилась кровля на площади 3500 кв. м. К тушению привлекали 60 человек и 19 единиц техники.

В прокуратуре области сообщили, что по факту организована проверка.