В Песочне в ходе уборки снега жителям заблокировали проезд к дому

Жители улицы Шереметьевской пожаловались на то, что в результате уборки управляющей компанией проезд к дому оказался заблокирован снежной массой.

Жители Дашково-Песочни пожаловались на то, что в результате уборки управляющей компанией проезд к дому оказался заблокирован снежной массой. Об этом сообщает Telegram-канал RZN Life.

«УК „Городок“ сегодня „чистила“ дворы по улице Шереметьевской. В итоге вытолкали кучу снега прямо на проезд к дому и образовали лужу, в которой можно утопиться. „Мастер“ по уборке пояснил, что далее не наша территория и их рабочий день закончен! Вопрос: а как теперь попасть на нашу территорию?» — сообщается в посте.