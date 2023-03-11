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В Песочне в ходе уборки снега жителям заблокировали проезд к дому
Жители улицы Шереметьевской пожаловались на то, что в результате уборки управляющей компанией проезд к дому оказался заблокирован снежной массой.

Жители Дашково-Песочни пожаловались на то, что в результате уборки управляющей компанией проезд к дому оказался заблокирован снежной массой. Об этом сообщает Telegram-канал RZN Life.

«УК „Городок“ сегодня „чистила“ дворы по улице Шереметьевской. В итоге вытолкали кучу снега прямо на проезд к дому и образовали лужу, в которой можно утопиться. „Мастер“ по уборке пояснил, что далее не наша территория и их рабочий день закончен! Вопрос: а как теперь попасть на нашу территорию?» — сообщается в посте.