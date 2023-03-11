В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе
В Дашково-Песочне ночью в субботу, 11 марта, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом выявлено одно превышение ПДК сероводорода. Значение — в пределах технической погрешности приборов.
В Дашково-Песочне ночью в субботу, 11 марта, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом выявлено одно превышение ПДК сероводорода. Значение — в пределах технической погрешности приборов, уровень концентрации сероводорода в 00:40 составил 1,12 ПДКмр, сообщает
Специалисты проанализировали данные мониторинга, полученные со стационарного поста. Превышение по сероводороду было незначительное, при последующих замерах стационарным постом наблюдалось снижение концентрации вплоть до нулевых показателей: в 01:00 — 0,08 мг/м3, в 01:20 — 0,07 мг/м3.
Проводятся мероприятия по установлению предполагаемых источников загрязнения атмосферного воздуха как федерального, так и регионального надзора.