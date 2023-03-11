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В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе
В Дашково-Песочне ночью в субботу, 11 марта, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом выявлено одно превышение ПДК сероводорода. Значение — в пределах технической погрешности приборов.

В Дашково-Песочне ночью в субботу, 11 марта, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом выявлено одно превышение ПДК сероводорода. Значение — в пределах технической погрешности приборов, уровень концентрации сероводорода в 00:40 составил 1,12 ПДКмр, сообщает Минприроды Рязанской области.

Специалисты проанализировали данные мониторинга, полученные со стационарного поста. Превышение по сероводороду было незначительное, при последующих замерах стационарным постом наблюдалось снижение концентрации вплоть до нулевых показателей: в 01:00 — 0,08 мг/м3, в 01:20 — 0,07 мг/м3.

Проводятся мероприятия по установлению предполагаемых источников загрязнения атмосферного воздуха как федерального, так и регионального надзора.