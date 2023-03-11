В Челябинской области ребенка убило упавшим льдом с крыши оздоровительного комплекса

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области при падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса погиб 10-летний мальчик.

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области при падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Проводятся следственные действия, устанавливаются лица, в обязанности которых входит уборка льда.