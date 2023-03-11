В Башкирии мужчина и подросток погибли в ДТП с грузовиком

Мужчина и его 15-летний сын погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Башкирии. Трагедия произошла 11 марта на 1239-м километре федеральной автодороги М7, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина и его 15-летний сын погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Башкирии. Трагедия произошла 11 марта на 1239-м километре федеральной автодороги М7, сообщает РЕН ТВ.

По словам главы УГИБДД МВД Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, авария произошла из-за лобового столкновения легковушки с «Газелью».

В результате водитель легковушки умер на месте, его 15-летний сын скончался в больнице.

Выясняются обстоятельства ДТП.