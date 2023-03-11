Рязанские полицейские попросили откликнуться очевидцев трех серьезных ДТП

Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 6 марта 2023 года в Рязани на улице Есенина.

Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 6 марта 2023 года в Рязани на улице Есенина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 13:30, вблизи дома № 42 по улице Есенина, 22-летний водитель за рулем «Газели», по предварительной информации, сбил 76-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась в больнице.

Также разыскиваются очевидцы двух аварий в Рязани и Рязанском районе. В Рязани 20 апреля 2022 года, вблизи дома 21 В по улице Новоселов, 26-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительной информации, сбил двоих пешеходов 55 и 58 лет, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

В Рязанском районе 2 июля 2022 года на 529-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» столкнулись автомобили Skoda Octavia, Kia Venga и Mazda СХ-5. В результате происшествия 74-летняя пассажирка Kia от полученных травм скончалась в больнице, также травмы получили четыре человека.