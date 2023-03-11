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Рязанцы пожаловались на отсутствие тротуаров к построенной школе в Кальном
Рязанцы обеспокоены отсутствием тротуаров к новой школе № 76 в Кальном. Комментарий об этом опубликован на странице губернатора Павла Малкова «ВКонтакте».

Рязанцы обеспокоены отсутствием тротуаров к новой школе № 76 в Кальном. Комментарий об этом опубликован на странице губернатора Павла Малкова «ВКонтакте».

"Построили школу, а дорогу к ней сделать забыли… Как дети будут ходить от ЖК «Триколор»? По трассе, где летят машины и живет свора огромных собак? Или по грязи по колено через частные дома? Почему никогда до конца ничего не могут довести? Через две недели уже начинается обучение… Снег растает, и поплыли", — написала рязанка.

В ответ в мэрии отметили, что устройство тротуара от дома № 57 по Касимовскому шоссе до школы № 76 планируется в текущем году в рамках реализации проектов местных инициатив.

Напомним, в Рязани с 1 февраля стартовал прием заявлений в новую школу № 76 в Кальном.