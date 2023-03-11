Рязанцев предупредили об усилении ветра и налипании мокрого снега

В Рязанской области в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 11 марта, а также ночью и днем 12 марта ожидается усиление ветра южной четверти порывами 18-23 метров в секунду.

В Рязанской области в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 11 марта, а также ночью и днем 12 марта ожидается усиление ветра южной четверти порывами 18-23 метров в секунду. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, с ухудшением видимости. Местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности.