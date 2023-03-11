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Россиянам дали советы для ускорения работы телефона
Россиянам дали советы, как ускорить работу смартфона. Об этом рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

Россиянам дали советы, как ускорить работу смартфона. Об этом рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

По словам эксперта, уровень свободной памяти — главный фактор, от которого зависит скорость работы телефона. Она состоит из внутренней, где хранятся данные, и внешней, которая отвечает за многозадачность.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел „Другое“. Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — пояснил Джакония.

По его словам, установленные приложения также влияют на скорость работы гаджета. Рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений в свернутом виде. Джакония подчеркнул, что работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования.

Также фото- и видеофайлы можно перенести в облако, в компьютер или вовсе удалить ненужное.

«Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства», — подытожил специалист.