Разведчик США Риттер спрогнозировал сроки поражения Украины

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины уже летом 2023 года. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины уже летом 2023 года. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom , сообщает РИА Новости.

В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, считает Риттер.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено», — заявил офицер в отставке.

В феврале он заявлял, что ВСУ капитулируют к октябрю этого года. Риттер считает, что киевский режим к середине лета уже не будет получать технику с Запада, а уже к осени потерпит поражение.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден будет вынужден признать совершенную на Украине ошибку и пойти на перемирие с Москвой, иначе армия России форсирует Днепр и возьмет под контроль Киев.