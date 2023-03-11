Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны», — сказал он.

На Украине выборы президента запланированы на 31 марта 2024 года.