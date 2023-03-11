Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Касимовском районе

Госавтоинспекция устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 10 марта, около 20:40, в деревне Ашуково Касимовского района.

Госавтоинспекция устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 10 марта, около 20:40, в деревне Ашуково Касимовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 121-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов. По предварительной информации, 71-летний житель Касимовского района шел по обочине дороги. В это время на него наехал двигавшийся в попутном направлении грузовик, который впоследствии скрылся с места ДТП.

Пешехода с полученными травмами госпитализировали, в течение суток он скончался. По факту проводится проверка.

Личность виновника аварии устанавливается. Обстоятельства ДТП уточняются.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об аварии, просят обращаться в Госавтоинспекцию по телефону 2-44-26 или по адресу: г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д. 4 или в дежурную часть полиции по телефону +7 (49131) 2-24-18.