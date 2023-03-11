Две жительницы Рязанской области лишились денег из-за потери банковских карт

Полицейские Рязанской области раскрыли два случая хищения средств с утерянных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские Рязанской области раскрыли два случая хищения средств с утерянных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции по Советскому району Рязани обратилась 22-летняя студентка с заявлением о хищении с ее банковской карты денег. Девушка потеряла карту, после чего на ее телефон стали приходить уведомления о списании средств при покупке товаров. Прежде чем потерпевшая связалась с банком и попросила заблокировать карту, со счета списали более 7000 рублей.

С аналогичным заявлением в отдел МВД «Касимовский» обратилась 35-летняя женщина. Неизвестный успел потратить почти все средства со счета — 2700 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили адреса магазинов, где происходили списания с карт заявительниц, опросили посетителей и работников и установили личности граждан, отоваривающихся за чужой счет. Ими оказались неработающие 36-летний рязанец и 44-летний житель Касимова. Мужчин задержали.

Оба не пытались вернуть найденные карты владелицам, не обращались в банк и полицию, а фактически присвоили чужие деньги. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела о краже. Проводится расследование.