Водитель из Саратовской области погиб в ДТП в Ряжском районе

В Ряжском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 11:55 10 марта в Ряжском районе на 298-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись Lada Priora и «ГАЗ».

22-летний житель Саратовской области на Lada не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 49-летний житель Тамбовской области.

Водитель Lada скончался на месте от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.