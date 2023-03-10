В выселенном доме в Новой Москве нашли мумии пенсионерки и ее дочери

В выселенном доме в Новой Москве нашли мумии пенсионерки и ее дочери. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет «МК».

Инцидент произошел 9 марта. Тела женщин обнаружили строители во время обхода квартир. Мумифицированные трупы лежали на кроватях в разных комнатах. Дверь в квартиру была заперта изнутри.

Следователи установили личности погибших. Ими оказались 86-летняя пенсионерка и ее 59-летняя дочь. Пожилая женщина была в одежде, укрытая одеялом с головой, а ее дочь лежала голая, на ее голове был мусорный пакет, замотанный скотчем.

По оценкам криминалистов, смерть обоих наступила в августе 2022 года, а спустя месяц дверь подъезда была заварена.

Возбуждено уголовное дело.