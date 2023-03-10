В Венгрии заявили, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что… мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день», — рассказал политик.