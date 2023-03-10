В УЖК «Зеленый сад-Мой дом» рассказали об особенностях уборки снега во дворах

При сильных снегопадах в компании по вывозу снега работает 20-25 единиц техники по всем дворовым территориям. В прошлом году компания потратила на вывоз снега более двух млн рублей.

На обслуживании одной из ведущих управляющих организаций города находится около 30 домов. У некоторых из них на территории дворов снег складировать невозможно. Так, двор у дома № 2 по Солотчинскому шоссе составляет две тысячи квадратных метров, а с прилегающей территорией — 7,5 тысяч квадратных метров.

«Руководство компании, зная прогноз погоды на ближайшее время, заранее нанимает погрузчики и самосвалы у подрядчиков, — рассказал про процесс вывоза снега инженер Дмитрий Мурзин. — Техника приезжает к шести часам утра, а дворники начинают свою работу в 04:00—04:30 . До прибытия техники они должны подготовить территорию, убрать входные группы, почистить тротуары снаружи и внутри двора».

Директор УЖК «Зеленый сад — Мой дом» Андрей Казаков отметил, что в воскресенье ожидается оттепель, поэтому жильцы не должны страдать от снежной каши под ногами.

Он рассказал, что при таких снегопадах в компании по вывозу снега работает 20-25 единиц техники по всем дворовым территориям.

Также Казаков подчеркнул, что в прошлом году «Зеленый сад — Мой дом» потратила на вывоз снега более двух млн рублей, хотя по закону компания могла бы складировать его на дворовых территориях.

«Если взять предыдущий зимний период, то мы вывезли примерно 14,5 тысяч кубометров снега, — привел данные директор УЖК. — Мы не можем „конусовать“ его — только должны вывозить. Иначе сокращаются парковочные места, а это приводит к неудобствам автолюбителей. За прошедшую зиму у нас было три-четыре заявления от жителей, что их не устраивает уборка снега. При том, что в домах проживает около 25 тысяч человек».