В США заявили, что желают России поражения в конфликте с Украиной

В США заявили, что желают России поражения. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон.

Политик уточнил, что США желают России «не слишком тяжелого» поражения.

«Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — сказал Мултон.