В СМИ сообщили о первом применении украинцами американской «умной» бомбы под Артемовском

В СМИ сообщили о первом применении украинцами американской «умной» бомбы под Артемовском. Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало видео, в подписи к которому говорится, что под Бахмутом (украинское название Артемовска) применили «умную» бомбу JDAM. Уточняется, что кадры сняли в районе Курдюмовки.

JDAM (Joint direct attack munition) — высокоточные планирующие авиабомбы американской фирмы Boeing. Представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать.

Ранее в США заявляли о планах поставить на Украину оборудование для изготовления «умных» бомб.